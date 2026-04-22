A Monza si sta delineando una collaborazione tra investitori orientali e il territorio, con un focus sul design e l’innovazione. Nel frattempo, a Milano si svolge il Salone del mobile, evento di riferimento nel settore. Questa sinergia tra le due città punta a rafforzare i rapporti economici e culturali, creando un ponte tra l’Italia e la regione di Macao. Le iniziative sono state annunciate in occasione di incontri tra rappresentanti delle parti coinvolte.

Mentre a Milano è protagonista il Salone del mobile, Monza attira gli investitori orientali in Brianza per impostare una collaborazione con Macao. L’incontro si terrà questa sera all’Hotel de la Ville fra amministratori e imprenditori per progettare una nuova città moderna, rispettosa della tradizione, della cultura e dell’armonia fra l’uomo e la natura. I rappresentanti politici di Macao, insieme a un team di professionisti cinesi, saranno ospiti di un gruppo di imprenditori del mobile, in un evento organizzato dal consigliere provinciale Massimiliano Longo insieme al designer monzese Marco Cighetti, a Silvia Biella (amministratrice di immobili) e a Leisha Zheng, presidente dell’Associazione donne cinesi in Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro di Macao ’nasce’ a Monza. Un asse strategico per il design

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