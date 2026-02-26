Nasce il circolo di Sinistra italiana di Viterbo | congresso costitutivo nella sede Arci

A Viterbo si apre un nuovo spazio politico con la nascita del circolo di Sinistra Italiana. L’evento si svolgerà domani, 27 febbraio, presso la sede dell’Arci, segnando l’inizio di un nuovo percorso per il partito guidato da Nicola Fratoianni. La costituzione del circolo rappresenta un passo importante nel panorama locale.

