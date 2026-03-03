Radicamento territoriale nasce il Circolo del Sorbara di Sinistra Italiana
Si è ufficialmente costituito il Circolo territoriale "del Sorbara" di Sinistra Italiana, un nuovo presidio politico che comprende i territori di Castelfranco Emilia, Nonantola, Bomporto, Ravarino, San Cesario sul Panaro e Bastiglia, nato con l'obiettivo di dare risposte concrete alle sfide. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Nasce il circolo di Sinistra italiana di Viterbo: congresso costitutivo nella sede Arci
Inaugurato il circolo Pd Rocco Pugliese: prosegue il processo di radicamento del partitoSabato mattina si è svolta a Reggio Calabria l’inaugurazione del circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese, alla...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sinistra Italiana
Sinistra Italiana, nuovo circolo con BertinoroNasce il circolo di Forlimpopoli Bertinoro di Sinistra Italiana. Abbiamo già lavorato nel territorio – spiega Marisa Fabbri, segretaria della federazione di Forlì – soprattutto con le elezioni di ... ilrestodelcarlino.it
Nasce il circolo di Sinistra italiana ad Ancona, 'in memoria di Dubbini'Ad Ancona è nato il circolo di Sinistra italiana (Si), intitolato a Daniele Dubbini, militante recentemente scomparso. (ANSA) ... ansa.it