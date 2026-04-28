Nasce ComoPodcastClub il primo hub creativo on air del territorio

Durante l’evento TEDxYouth@ComoLake è stato annunciato il lancio di ComoPodcastClub, il primo spazio dedicato al podcasting nella zona di Como. Si tratta di un nuovo punto di riferimento per creatori di contenuti e appassionati, che si propone di promuovere attività legate alla produzione di podcast nel territorio. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale attraverso incontri e collaborazioni nel settore audio digitale.

Debutta ufficialmente nella cornice del TEDxYouth@ComoLake il ComoPodcastClub, primo hub creativo interamente dedicato al mondo del podcasting sul territorio comasco. Il progetto, realizzato da CiaoComo, punta a valorizzare storie, idee e talenti locali attraverso una piattaforma innovativa basata sull’audio on demand. L’hub rappresenta un’evoluzione naturale della missione della storica emittente comasca, che amplia così il proprio raggio d’azione nel campo della comunicazione digitale. ComoPodcastClub non si limita a raccogliere contenuti, ma si configura come uno spazio aperto e collaborativo, dove competenze tecniche e narrative vengono messe a disposizione della comunità.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Ascoli Piceno: nasce l’hub della salute per curare il territorioAd Ascoli Piceno è operativa la nuova Casa di comunità, una struttura integrata nel complesso dell’ospedale Mazzoni per portare l’assistenza... Da edicola a hub creativo: il salto di Bianchi con 78mila pacchiPaolo Bianchi ha trasformato la storica rivendita di famiglia situata a Origgio in un centro polifunzionale di servizi e creatività, integrando... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nasce ComoPodcastClub, il primo hub creativo on air del territorio; Debutta Como Podcast Club: il primo hub creativo interamente dedicato al mondo podcasting del territorio. Con CiaoComo nasce ComoPodcastClub, il grande Lorenzo Canali sempre in prima linea: Un laboratorio narrativo permanentePresentato ufficialmente nella prestigiosa cornice del TEDxYouth@ComoLake, debutta ComoPodcastClub: il primo hub creativo interamente dedicato al mondo del podcasting che nasce sulle sponde del Lago d ... comozero.it Debutta Como Podcast Club: il primo hub creativo interamente dedicato al mondo podcasting del territorioPresentato ufficialmente nella prestigiosa cornice del TEDxYouth@ComoLake, debutta ComoPodcastClub: il primo hub creativo interamente dedicato al mondo del podcasting che nasce sulle sponde del Lago d ... ciaocomo.it