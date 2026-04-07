Ad Ascoli Piceno è stata inaugurata una nuova Casa di comunità, inserita all’interno del complesso dell’ospedale Mazzoni. La struttura è stata pensata per offrire servizi sanitari più accessibili alla popolazione locale, integrandosi con l’attività ospedaliera esistente. La nascita di questo hub della salute mira a migliorare l’assistenza territoriale, facilitando le cure di prossimità per i cittadini della zona.

Ad Ascoli Piceno è operativa la nuova Casa di comunità, una struttura integrata nel complesso dell’ospedale Mazzoni per portare l’assistenza sanitaria più vicina alla popolazione locale. L’iniziativa ha un esborso di circa 200mila euro, importo coperto integralmente tramite i fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento ha interessato la palazzina situata accanto all’ospedale, uno spazio che precedentemente ospitava il Cup e il distretto sanitario. Il progetto rappresenta un salto di qualità rispetto al precedente poliambulatorio, poiché prevede sia un allargamento della gamma di prestazioni che un’estensione degli orari di apertura al pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli Piceno: nasce l’hub della salute per curare il territorio

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