Da edicola a hub creativo | il salto di Bianchi con 78mila pacchi

Paolo Bianchi ha convertito la rivendita di famiglia, situata a Origgio, in un centro che combina servizi, creatività e logistica moderna. La trasformazione ha portato alla gestione di 78mila pacchi, facendo della sede un punto di riferimento per attività diverse, tra cui il collezionismo e la distribuzione. Questa evoluzione ha coinvolto la riqualificazione degli spazi e l’introduzione di nuove capacità operative.

Paolo Bianchi ha trasformato la storica rivendita di famiglia situata a Origgio in un centro polifunzionale di servizi e creatività, integrando logistica moderna e collezionismo. L’operazione, approfondita nel nono episodio del podcast curato da Alessandro Borsetto, Leonardo Pio Peroni e Mario Spiniello, dimostra come l’innovazione possa salvare un mestiere tradizionalmente in crisi. L’evoluzione del negozio è partita durante l’emergenza sanitaria del Covid-19. In quel periodo di chiusure generalizzate, l’attività è rimasta un punto di appoggio fondamentale abita il territorio, permettendo a Paolo Bianchi di ricevere la fiducia del padre e ottenere piena libertà nell’aggiornamento dell’offerta e nella ricerca di nuovi partner commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da edicola a hub creativo: il salto di Bianchi con 78mila pacchi Mille Edicola: l’edicola diventa hub culturale a MilanoUna storica edicola di Milano, situata in Via Giuseppe Ripamonti 2 nel cuore di Porta Romana, si trasforma radicalmente assumendo l’identità di Mille... A Roma un hub creativo tra shopping e intrattenimento con oltre 200 espositori provenienti da tutta ItaliaSabato 11 e domenica 12 aprile 2026 arriva il nuovo appuntamento del Vintage Market, non solo un market ma uno spazio in cui il vintage si fonde alle...