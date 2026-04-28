Narni apertura straordinaria della bretella Beradozzo-Suffragio | Agevolare viabilità e parcheggi Massima prudenza

A Narni, la bretella Beradozzo-Suffragio è stata resa temporaneamente accessibile con una apertura straordinaria. La mossa mira a ridurre la congestione del traffico nelle vicinanze del centro storico e a facilitare i parcheggi nella zona. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a mantenere la massima prudenza durante l’utilizzo di questa strada, che resterà temporaneamente aperta.

Un'apertura provvisoria che ha come scopo quello di alleggerire il traffico in prossimità del centro storico di Narni. Ad annunciare l'apertura straordinaria della bretella Beradozzo-Suffragio in questi giorni di festa, è il sindaco Lorenzo Lucarelli. "Vista l'imminente conclusione dei lavori ed.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Apertura straordinaria dell'Ufficio Anagrafe: "Un servizio per agevolare il rilascio della carta d’identità elettronica”Un servizio utile in vista del termine di validità della carta d'identità cartacea. Nuova bretella a Narni scalo, “rivoluzione” viabilità: tutte le modificheCome cambia il traffico con la realizzazione della strada di collegamento tra via Capitonese e la parte alta di via Tuderte Proseguono i lavori del...