Nelle prime ore di questa mattina, agenti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella hanno arrestato 15 persone nel quartiere di Scampia. L’operazione, su ordine del procuratore, mira a smantellare il clan Raia, accusato di mafia e traffico di droga. Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati in azione in diverse abitazioni, portando via sospettati ritenuti responsabili di gestire attività illecite nel quartiere. L’intervento segue mesi di indagini mirate a colpire

Blitz a Scampia: 15 arresti per associazione mafiosa e traffico di droga a capo del clan Raia.. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che questa mattina, nel quartiere Scampia, la Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli-Stella hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 15 persone, ritenute sodali del clan Raia e gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, 15 arresti a Scampia: colpito il clan Raia per mafia e traffico di droga

Approfondimenti su Scampia Clan

Nella città di Santa Maria Capua Vetere, la Polizia ha eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 17 persone, tra cui tre minorenni, accusate di associazione mafiosa, traffico di droga e gestione illecita di case popolari.

Ultime notizie su Scampia Clan

