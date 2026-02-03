Napoli strappa un orecchino ad una turista in via Toledo | arrestato

La Polizia Locale di Napoli ha arrestato un uomo di 46 anni che aveva appena strappato un orecchino a una turista in via Toledo. L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine, quando gli agenti hanno visto il gesto e sono intervenuti subito. L’uomo è stato fermato e portato in centrale, mentre la turista ha recuperato il gioiello.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, la Polizia Locale ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino napoletano di 46 anni. Gli agenti dell'unità operativa Avvocata hanno bloccato l'uomo che, in via Toledo, aveva appena strappato un orecchino a una turista 23enne di Matera. La giovane ha riportato una ferita lacero-contusa, per la quale è stata medicata presso l'ospedale Pellegrini. I sanitari hanno giudicato la ferita guaribile in dieci giorni. Raccolta la denuncia della turista ed effettuati gli accertamenti sulla persona arrestata, gli agenti hanno informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica.

