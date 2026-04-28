Napoli stop alla circolazione in piazza De Nicola dopo il crollo

A Napoli, da oggi sono stati introdotti divieti di transito e sosta in piazza De Nicola, nell’area interessata dal cedimento avvenuto il 24 aprile scorso. La decisione è stata presa in seguito al crollo che ha interessato la piazza, portando a restrizioni temporanee per le auto e i mezzi di trasporto nella zona. La circolazione è stata sospesa fino a nuove comunicazioni o interventi di messa in sicurezza.

Divieti di transito e sosta in piazza De Nicola, a Napoli, nell’area interessata dal cedimento del 24 aprile. Limitazioni fino al termine degli interventi di messa in sicurezza. Nuove restrizioni alla circolazione nell’area di piazza De Nicola, a seguito del crollo avvenuto lo scorso 24 aprile. Il Comune di Napoli ha disposto una serie di misure per consentire gli interventi di messa in sicurezza. Fino a cessate esigenze sarà vietato il transito sia veicolare che pedonale, oltre alla sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Le limitazioni riguardano il tratto di piazza De Nicola compreso tra i civici 91 e 96 e via Siniscalchi, dall’intersezione con via Maddalena fino alla stessa piazza.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, stop alla circolazione in piazza De Nicola dopo il crollo Notizie correlate Leggi anche: Incendio su tir a GPL, stop alla circolazione sull’A1: traffico in tilt verso Napoli Napoli, De Bruyne vede il Torino: rientro record dopo 4 mesi di stopAntonio Conte riabbraccia il suo diamante: Kevin De Bruyne ha ufficialmente rotto l’isolamento clinico, tornando a calpestare l’erba di Castel... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l’entrata del casello di Caserta Nord; Ferrovie, cambi e ritardi: stop e deviazioni sulla tratta per la Calabria; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile; Chiude il casello di Colleferro. Ecco quando. A Napoli limitazioni alla circolazione nella zona di piazza De NicolaNella zona di piazza Enrico De Nicola interessata dal crollo verificatosi il 24 aprile scorso, il Comune di Napoli ha istituito delle limitazioni alla circolazione per consentire gli interventi di mes ... ansa.it Napoli, nuovo cantiere a piazza Garibaldi, lavori in estate per oltre 2 mesi: rischio stop al tramE-Distribuzione prepara i lavori per lo scavo e la posa dei nuovi cavi di media tensione da piazza Garibaldi a Castel Capuano ... fanpage.it A fine stagione, quale sarà secondo voi il distacco tra Inter e Napoli facebook #GdiF #Napoli: emissione e utilizzo di FOI per oltre 166 milioni di euro. Eseguito sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 30 milioni di euro. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com