Incendio su tir a GPL stop alla circolazione sull’A1 | traffico in tilt verso Napoli

Intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Stradale al km 681. Attivate le procedure di sicurezza e i percorsi alternativi Paura e rallentamenti lungo la Autostrada A1 nella tarda mattinata di oggi, 25 febbraio 2026. Un camion alimentato a GPL ha preso fuoco al km 681, nel tratto compreso tra San Vittore (Frosinone) e Caianello in direzione sud, rendendo necessaria la chiusura temporanea del segmento autostradale. Il traffico è stato immediatamente interrotto per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Si registra circa un chilometro di coda in prossimità dell'area interessata. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale di Autostrade per l'Italia. Le operazioni sono finalizzate a ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile. Agli utenti diretti verso Napoli viene raccomandato di uscire a Cassino e seguire il percorso alternativo indicato lungo la SS630 Ausonia e la SS6 Casilina, con rientro in autostrada a Caianello.

