Napoli scuole aperte fino a sera nella Municipalità 6 per togliere ragazzi dalla strada | la proposta del Prefetto

Il prefetto ha proposto di mantenere aperte le scuole fino a sera nella Municipalità 6 di Napoli, che include i quartieri di San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra. L’obiettivo è offrire ai ragazzi un’alternativa allo stare in strada e ridurre il rischio di devianza giovanile. La proposta riguarda specificamente le strutture scolastiche di queste zone e mira a coinvolgere i giovani in attività nel pomeriggio e in serata.

Il prefetto Michele di Bari ha avanzato una proposta per contrastare la devianza giovanile: tenere aperte le scuole fino a sera nei quartieri San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scuole aperte fino a sera in alcune zone di Napoli per evitare che i ragazzi frequentino la strada: la proposta del PrefettoUn progetto sperimentale per tenere le scuole aperte il più possibile, anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri della zona orientale... Prefetto di Napoli: “Scuole aperte fino a sera per tenere lontano i ragazzi dalla strada”Un progetto per tenere gli studenti a scuola più a lungo, affiancando alle attività didattiche anche iniziative extrascolastiche fino alle ore serali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'; Tre scuole di Napoli diventano palcoscenico: si chiude il progetto ImprovvisAzioni a cura di Culturadice; Concorso ABC Napoli Acquedotto da 57 posti: Addetti Front Office hanno già superato la preselezione e accedono direttamente al colloquio; Federica Nargi a Napoli prova la limonata a cosce aperte: il video è esilarante. Napoli, scuole aperte fino a sera nella Municipalità 6 per togliere ragazzi dalla strada: la proposta del PrefettoIl prefetto Michele di Bari ha avanzato una proposta per contrastare la devianza giovanile: tenere aperte le scuole fino a sera nei quartieri San Giovanni ... fanpage.it Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'Mettere in campo un progetto sperimentale, ma strutturato per tenere le scuole aperte il più possibile anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Ted ... ansa.it La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è rivelata una replica - facebook.com facebook Amir Rrahmani will sign new deal at Napoli until June 2029, agreement sealed. Up next: negotiations with Antonio Vergara. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato su WhatsApp: whatsapp.com/channel/0029Vb… x.com