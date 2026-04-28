A Napoli, l’Università ha firmato un protocollo con il Comune per rafforzare la tutela delle donne contro la violenza. L’accordo collega lo Sportello Cug con i centri antiviolenza e si rivolge alle studentesse tra 18 e 25 anni. La collaborazione mira a offrire un supporto più efficace a chi si trova in situazioni di rischio. La firma è stata annunciata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli.

? Cosa sapere Federico II e Comune di Napoli firmano protocollo per la tutela contro la violenza.. L'accordo collega lo Sportello Cug ai centri antiviolenza per le studentesse tra 18 e 25 anni.. L’Università Federico II e il Comune di Napoli hanno siglato oggi un protocollo d’intesa per potenziare la rete di tutela contro le violenze di genere, puntando a intercettare i segnali di disagio tra gli studenti. L’accordo nasce dalla necessità di creare un ponte diretto tra lo Sportello di ascolto Cug, legato al Comitato unico di garanzia dell’ateneo, e i Centri Antiviolenza della città, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico e sociale della popolazione studentesca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, scudo contro la violenza: l’Università al fianco delle donne

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