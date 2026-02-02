Violenza per la manifestazione pro Askatasuna Fratelli d' Italia lancia flash mob | Al fianco delle forze dell' ordine

Durante una manifestazione pro Askatasuna a Torino, alcuni manifestanti hanno scatenato violenza nel corso di un corteo. Fratelli d'Italia risponde lanciando un flash mob per sostenere le forze dell'ordine. La situazione si è fatta tesa, con scontri e momenti di tensione tra gli agenti e alcuni partecipanti. La polizia ha dovuto intervenire per riportare l’ordine, mentre i manifestanti si sono divisi tra chi ha voluto manifestare pacificamente e chi ha provocato incidenti.

"Quanto accaduto a Torino il 31 gennaio durante il corteo pro Askatasuna è inaccettabile e lascia un profondo amaro in bocca". Inizia con queste parole il commento ai fatti avvenuti lo scorso sabato da parte della consigliera comunale di Fratelli d'Italia Alessandra Orlanza. "E' sconcertante constatare l'assenza di una condanna decisa da parte delle forze politiche di sinistra per questa escalation di violenza, ai danni di chi quotidianamente si impegna per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Due poliziotti sono stati feriti, uno dei quali in modo particolarmente brutale, da manifestanti che cercano di difendere l'illegalità.

