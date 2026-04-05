Nella giornata di ieri, in Corso Umberto a Napoli, un uomo di 30 anni di origine nordafricana è stato fermato dalla polizia dopo aver messo a segno una rapina. Durante l’intervento, due agenti e un turista sono rimasti feriti. L’arresto è stato effettuato immediatamente dopo l’evento, che ha causato disordini e danni a persone presenti sul luogo. La polizia ha confermato l’arresto del sospettato e il ferimento delle persone coinvolte.

"> Rapina a Napoli: Arrestato un 30enne Nordafricano. Un’incursione violenta ha colpito Napoli, precisamente nell’area di Porta Nolana, dove un cittadino tunisino di 30 anni è stato arrestato mentre tentava di rapinare una coppia di turisti romani. L’operazione è stata condotta dall’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale, che ha risposto prontamente alla segnalazione sul crimine in atto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha aggredito i turisti, strappando con forza uno smartphone dalle mani dell’uomo. L’azione, rapida e brutale, ha causato lesioni fisiche alla vittima, le cui condizioni sono state giudicate guaribili in cinque giorni da un medico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rapinatore arrestato in Corso Umberto: due vigili e un turista feriti durante il colpo.

Corso Umberto: picchia, rapina e minaccia di morte un giovane turistaI carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 28enne nigeriano per tentata rapina.

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