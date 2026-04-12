Scippa una collana sul lungomare | ladro in fuga fermato da un passante e arrestato

Sabato pomeriggio, un giovane di origine egiziana è stato fermato e arrestato lungo il lungomare dopo aver tentato di scippare una collana a una passante. Un passante ha notato la scena, ha inseguito il ladro e lo ha bloccato fino all'arrivo delle forze dell’ordine. Le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenute poco dopo e hanno condotto l’arresto.

Sabato pomeriggio le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno tratto in arresto un giovane egiziano per il reato di furto con strappo. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa intorno alle 15:30 relativa a un furto di una.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Strappa la collana a un passante e tenta la fuga: arrestato nella notte Collana strappata a Torino: arrestato il ladro con hashishUn cittadino marocchino di 43 anni è stato arrestato nel quartiere di Borgo Dora a Torino dopo aver strappato una collana d'oro a una donna di 46...