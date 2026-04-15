Dopo il pareggio di Parma, i tifosi del Napoli si sono ritrovati a riflettere sulla stagione in corso, mentre la dirigenza ha iniziato a pianificare il futuro. In vista della prossima annata calcistica, si ipotizza che il club possa considerare diverse opzioni, tra cui un possibile ritorno di un ex giocatore. Le decisioni sulla rosa e sulla guida tecnica sono al centro delle discussioni interne.

Con il pareggio di Parma gli entusiasmi per questo finale di stagione si spengono in casa Napoli. La dirigenza, difatti, è già al lavoro per pianificare quella che sarà la prossima annata calcistica. De Laurentiis, in particolare, non vuole avere sorprese al termine della stagione e inizia a valutare ogni scenario: ecco i quattro nomi per il post Conte, nel caso in cui le strade tra l’ex allenatore della Juve e il club azzurro dovessero separarsi. Napoli, i nomi per il post Conte: i preferiti. Il numero uno del club azzurro non vuole farsi trovare impreparato, anche per questo potrebbero esserci novità sull’incontro previsto per la fine della stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, toto-nomi se Conte dice addio: può tornare anche un ex! Le ultimissime

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