Klopp può riportare il Napoli a essere grande in Europa Se Conte parte no a scommesse

Un dirigente del settore ha espresso forte entusiasmo all’idea di portare l’attuale allenatore di una grande squadra europea a guidare il club partenopeo, affermando di essere disposto a firmare molteplici contratti pur di riuscirci. Ha inoltre dichiarato che, pur rispettando l’ex tecnico, preferirebbe che il cambio avvenisse senza considerare eventuali scommesse o ipotesi di partenza.

“Voglio firmare 2-3 mila volte per far venire Klopp a Napoli. Non me ne voglia Antonio Conte, ma Klopp è Klopp. Sarebbe uno spettacolo”. Così l'ex attaccante azzurro Angelo Paradiso, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio TuttoNapoli, ha parlato dell'ipotesi di un cambio sulla.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Panoramica sull’argomento

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