Tutti vorrebbero lavorare con lui | Zazzaroni pazzo di uno degli azzurri di Conte

Dopo la vittoria contro il Genoa, il Napoli torna a sorridere. La partita si è decisa solo negli ultimi minuti, con un rigore di Hojlund concesso per fallo su Vergara. Zazzaroni non nasconde il suo entusiasmo e si lascia andare a parole di ammirazione per uno degli azzurri di Conte, che sembra aver conquistato anche i più scettici. La squadra ora guarda avanti, convinta di poter continuare a macinare punti.

La vittoria di ieri contro il Genoa ha dato ovviamente morale in casa Napoli, al netto del fatto di essere arrivata soltanto nel finale di partita e con un calcio di rigore concesso per fallo su Vergara e firmato da Hojlund. Il Napoli aveva bisogno di quei punti, e cosi proprio negli ultimi minuti si è sbloccata la partita a Marassi. Napoli, Zazzaroni elogia uno degli azzurri. Chiaro che alcuni elementi della squadra azzurra siano stati oggetti di complimenti da parte di chi ha commentato la partita, tra giornalisti e addetti ai lavori. Tra questi anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che si è espresso in maniera molto netta nei confronti di uno degli uomini a disposizione di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Zazzaroni pazzo di McTominay: Tutti vorrebbero lavorare con un campione così serio e umileIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha elogiato Scott McTominay attraverso un post sul proprio profilo Instagram: Scott Mc Tominay ha qualcosa di speciale e non mi ... tuttonapoli.net

