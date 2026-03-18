Napoli rientri di Vergara e Di Lorenzo | svelati i tempi di recupero

Dagli ultimi controlli effettuati a Napoli, sono stati aggiornati i tempi di recupero di Vergara e Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo ha mostrato segnali di miglioramento e il suo percorso di guarigione procede senza complicazioni. Antonio Vergara, invece, ha una lesione alla fascite plantare e potrebbe rimanere fuori dal campo ancora per circa 40 giorni.

Dagli ultimi controlli svolti sono arrivate notizie contrastanti. Se per Giovanni Di Lorenzo il percorso di guarigione procede positivamente, per Antonio Vergara la situazione è più complicata: l’azzurro potrebbe rimanere ai box ancora per 40 giorni a causa di una lesione alla fascite plantare. A rivelare gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati azzurri è stato Valter De Maggio, direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’, durante la trasmissione radiofonica. Due situazioni ben diverse che preoccupano e rassicurano contemporaneamente l’ambiente partenopeo in vista dei prossimi impegni. Di Lorenzo sulla via del recupero: il capitano torna in gruppo dopo la pausa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, rientri di Vergara e Di Lorenzo: svelati i tempi di recupero Articoli correlati Calcio Napoli, c’è lesione per Vergara: i tempi di recuperoIl Calcio Napoli comunica l’esito degli esami svolti al Pineta Grande Hospital: il calciatore ha riportato una lesione distrattiva della fascia... Infortunio Vergara, brutta tegola per il Napoli: i tempi di recuperoContinuano a non arrivare buone notizie per il Napoli dal punto di vista dell’infermeria con gli azzurri che dovranno fare a meno di Antonio Vergara... Altri aggiornamenti su Napoli rientri di Vergara e Di Lorenzo... Temi più discussi: Napoli, ennesimo infortunio: lesione per Vergara, ecco quando potrebbe tornare; Quando tornano Di Lorenzo, Lobotka, Neres, Rrahmani e Vergara dall'infortunio: le ultime in casa Napoli su condizioni e tempi di recupero; Il Napoli perde Vergara; Napoli, stop per Vergara: lesione alla fascia plantare: i tempi di recupero. Napoli, quando rientrano e come stanno Di Lorenzo e Vergara: parla l'agenteMario Giuffredi, agente di molti calciatori del Napoli tra cui il capitano Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara, ha parlato delle condizioni dei suoi assistiti e dei possibili rientri dai rispettivi ... napolitoday.it Napoli, Di Lorenzo accelera: Vergara si ferma ancoraNAPOLI – Buone notizie a metà per il Napoli sul fronte infortuni. Il capitano Giovanni Di Lorenzo vede il traguardo, mentre per Antonio Vergara i tempi rischiano di allungarsi. A fare il punto è Valte ... napolipiu.com #Napoli La morte del piccolo Domenico Caliendo (2 anni). La cartella clinica secondo gli inquirenti sarebbe stata modificata dopo il trapianto di cuore. Due medici indagati per falso. Chiesta per entrambi la misura interdittiva. - facebook.com facebook Morte Domenico, procura: chiesta misura interdittiva per 2 medici #napoli x.com