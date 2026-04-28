Napoli nasce il Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas

Da 2anews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli è stato inaugurato il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, un museo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla tradizione artigianale locale. L’esposizione presenta una collezione di modelli storici e contemporanei, e si trova in un edificio che ospita anche laboratori artigianali. L’obiettivo è preservare e valorizzare l’eredità artigianale legata alla produzione di ombrelli nella città.

Nasce a Napoli il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla tradizione artigianale napoletana. Nel cuore di Napoli, al primo piano dello storico negozio di via Toledo 329, apre al pubblico il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla tradizione artigianale napoletana. L’inaugurazione è prevista per il 22 maggio 2026 alle ore 11:00 alla presenza delle istituzioni cittadine e dell’attrice Ornella Muti. Il progetto è stato coltivato per quasi vent’anni da Mario Talarico Jr. e...🔗 Leggi su 2anews.it

napoli nasce il mario talarico museum 8211 the lord of the umbrellas
© 2anews.it - Napoli, nasce il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”

Notizie correlate

È morto Mario Adorf, l’attore de “Il piccolo Lord” e “Fantaghirò” aveva 95 anniIl mondo del cinema piange la scomparsa dell’iconico attore, scomparso a Parigi dopo una breve malattia.

Leggi anche: È morto Mario Adorf, l’attore de Il piccolo Lord e Fantaghirò aveva 95 anni

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Nasce il Mario Talarico Museum; Tutti uniti per Domenico: quaranta artisti con Francesco Merola al Teatro Totò - Napoli Village - Quotidiano; Premio Capo d'Orlando, tra gli insigniti della 28esima edizione Valentina De Laurentiis -; Napoli: Controlli di carabinieri, polizia municipale e ASL nella movida di Chiaia e del centro storico.

mario talarico museum napoli nasce il marioNapoli, nasce il Mario Talarico Museum – The Lord of the UmbrellasNel cuore di Napoli, al primo piano dello storico negozio di via Toledo 329, apre al pubblico il Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas, uno ... napolivillage.com

mario talarico museum napoli nasce il marioNapoli, apre il Museo degli Ombrelli di Talarico: è gratisApre a Napoli il Mario Talarico Museum - The Lord of the Umbrellas, il primo museo dedicato agli ombrelli napoletani. vesuviolive.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.