Napoli nasce il Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas

A Napoli è stato inaugurato il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, un museo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla tradizione artigianale locale. L’esposizione presenta una collezione di modelli storici e contemporanei, e si trova in un edificio che ospita anche laboratori artigianali. L’obiettivo è preservare e valorizzare l’eredità artigianale legata alla produzione di ombrelli nella città.

Nasce a Napoli il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla tradizione artigianale napoletana. Nel cuore di Napoli, al primo piano dello storico negozio di via Toledo 329, apre al pubblico il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla tradizione artigianale napoletana. L’inaugurazione è prevista per il 22 maggio 2026 alle ore 11:00 alla presenza delle istituzioni cittadine e dell’attrice Ornella Muti. Il progetto è stato coltivato per quasi vent’anni da Mario Talarico Jr. e...🔗 Leggi su 2anews.it

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