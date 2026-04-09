È morto Mario Adorf l'attore de Il piccolo Lord e Fantaghirò aveva 95 anni

Il mondo del cinema si è svegliato con la notizia della scomparsa di Mario Adorf, attore noto per ruoli in produzioni come Il piccolo Lord e Fantaghirò. L’attore si è spento mercoledì 8 aprile nel suo appartamento a Parigi, all’età di 95 anni, dopo aver affrontato una breve malattia. La sua carriera si è estesa per diversi decenni, lasciando un segno nel panorama cinematografico internazionale.

Il mondo del cinema piange la morte di Mario Adorf. L’attore si è spento mercoledì 8 aprile nel suo appartamento a Parigi all’età di 95 anni, dopo una breve malattia. A darne l'annuncio è stato il suo storico manager, Michael Stark. Contava oltre 200 film in carriera, tra cui Milano Calibro 9, Fantaghirò e Il piccolo Lord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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