Napoli Lukaku e De Bruyne agli antipodi | si dividono le strade della coppia belga

A Napoli, il 28 aprile 2026, si registra una svolta significativa per due calciatori belgi. Lukaku e De Bruyne hanno preso strade diverse, segnando un punto di svolta nelle loro carriere. La divisione tra i due atleti è evidente, e questo cambiamento ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti di calcio. La notizia si inserisce in un quadro di continui spostamenti e decisioni nelle dinamiche del mercato calcistico.

Napoli, 28 aprile 2026 - A volte basta poco per cambiare la prospettiva delle cose, magari ribaltando un punto di vita che sembrava inamovibile: nella vita e a maggior ragione in un calcio che corre sempre più veloce. Succede così che la coppia tutta in salsa belga Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne attualmente al Napoli viva la parabola opposta: il bomber, tra i principali protagonisti dello scudetto della scorsa stagione, oggi è a lontano dal progetto, in senso metaforico e non, mentre il trequartista vi è rientrato con prepotenza dopo un lungo infortunio. Proprio i tanti mesi passati ai box sono il punto di contatto tra due mondi oggi molto...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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