Il ritorno di Kevin De Bruyne al Napoli ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver lasciato il Manchester City, il centrocampista belga si è unito alla squadra partenopea, contribuendo a rinvigorire il settore centrale del campo. La squadra sta attraversando un momento di forma favorevole e la presenza di De Bruyne viene vista come un elemento chiave per le prossime sfide.

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© Calcionews24.com - De Bruyne Napoli, il rientro cambia tutto: il belga è la chiave della corsa azzurra

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DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!