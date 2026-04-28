? Cosa sapere Mostra fotografica Operazione San Gennaro giovedì nella chiesa di Santa Maria della Colonna a Napoli.. Dieci fotografi analizzano il legame tra rito religioso e identità sociale della città napoletana.. Giovedì prossimo, la chiesa di Santa Maria della Colonna in piazza Girolamini ospiterà l’esposizione fotografica Operazione San Gennaro, un percorso visivo che esplora il legame profondo tra il miracolo e la devozione popolare. L’iniziativa, nata dalla cura del fotoreporter Stefano Renna insieme al laboratorio AreaLab35, si intreccia con le attività del comitato Diocesano San Gennaro Guardia d’Onore alla Cripta per offrire una riflessione sulla città attraverso l’obiettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, l’obiettivo cattura il miracolo: mostra tra rito e realtà

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