Britschgi tra sogni e realtà | Parma mia madre pianse Il mio obiettivo è la Nazionale

Britschgi racconta di aver vissuto momenti emozionanti a Parma, dove sua madre si è commossa, e ha dichiarato che il suo obiettivo è arrivare in Nazionale. Descrive la sua personalità, sottolineando la puntualità svizzera e la voglia di vivere tipica del suo background camerunense, che lo porta a ridere e ballare spesso.

Il difensore gialloblù racconta a Blick la vita in città, gli stadi che lo hanno impressionato e la passione dei tifosi, tra torta fritta e momenti indimenticabili sul campo “La puntualità è sicuramente una delle mie caratteristiche svizzere. Da parte camerunense, invece, ho una grande voglia di vivere: ballo e rido sempre”. Così Sascha Britschgi si descrive in una lunga intervista rilasciata al quotidiano svizzero Blick, nella quale il giovane difensore del Parma racconta la sua nuova vita in Italia tra calcio, sogni e quotidianità. L’incontro con i giornalisti si è svolto in uno dei luoghi simbolo della città, il Teatro Regio. La musica classica non è tra i suoi generi preferiti – Britschgi ascolta soprattutto musica afro e rap francese e inglese – ma il difensore è rimasto colpito dall’imponenza dello storico edificio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Milano Cortina 2026, la nazionale israeliana di bob si qualifica: “I sogni diventano realtà”(Adnkronos) – La squadra di bob israeliana per la prima volta nella sua storia si è qualificata alle Olimpiadi e gareggerà nelle competizioni a due e...

Leggi anche: Milan-Parma, Allegri fra sogni e realtà: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. E noi non siamo ancora in Champions”