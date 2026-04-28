Napoli inquinata dal suo porto polemiche dopo il servizio di Report

Dopo un servizio di Report, torna a essere discussa la questione delle emissioni di fumi provenienti dalle navi nel porto di Napoli. Il servizio ha evidenziato le emissioni di sostanze inquinanti provocate dalle attività portuali, suscitando reazioni tra enti locali e associazioni ambientaliste. La vicenda ha riacceso il confronto sulle misure di regolamentazione delle attività portuali e sull’impatto sulla qualità dell’aria nella zona.

Torna al centro del dibattito, dopo un servizio di Report, la questione dei fumi emessi delle navi nel porto di Napoli. L’inchiesta firmata da Berardo Iovene documenta la situazione nei pressi dei moli Beverello e Pisacane, con residenti che mostrano vetri coperti di fuliggine e medici che.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Incubo Bastoni: dopo le polemiche, il suo rosso condanna l’Italia all’eliminazione dal MondialeDopo le polemiche che avevano seguito Inter–Juve, in molti avevano invocato la non convocazione di Alessandro Bastoni con la maglia della Nazionale... Dal servizio idrico ai bonus natalizi, il report di Hermes in commissione bilancioL’amministratrice unica, Manuela Chindemi, ha illustrato bilancio, riscossione tributi, piani di recupero dell’evasione e misure di digitalizzazione... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Napoli inquinata dal suo porto, polemiche dopo il servizio di Report; Report, fumi tossici al Porto di Napoli. Cuccaro (Autorità Portuale): Alle banchine elettrificate non ci credo; Napoli, dalla Costituzione alla lotta a mafie e inquinamento: il convegno dell’Associazione Livatino accende il dibattito su legalità e prevenzione; Mettete un limite al passaggio di tir, non respiriamo per lo smog protesta a Napoli nella zona industriale. Protesta a Napoli degli abitanti della zona industriale di Poggioreale contro lo smog. Riunione congiunta delle Municipalità IV e VI il 29 aprile. Gli abitanti: “Chiediamo un limite al numero di tir giornaliero”. - facebook.com facebook