Incubo Bastoni | dopo le polemiche il suo rosso condanna l’Italia all’eliminazione dal Mondiale

Durante la partita, Alessandro Bastoni ha ricevuto un cartellino rosso che ha portato alla squalifica e all'eliminazione dell’Italia dal torneo mondiale. La decisione ha suscitato discussioni e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, in seguito alle contestazioni nate dall’episodio durante la sfida tra le due squadre. La squalifica ha avuto un impatto diretto sulla partecipazione della Nazionale nel torneo.

Dopo le polemiche che avevano seguito Inter – Juve, in molti avevano invocato la non convocazione di Alessandro Bastoni con la maglia della Nazionale italiana. Un mese e mezzo dopo, proprio Bastoni è il protagonista dell’intervento folle che ha compromesso la finale playoff persa contro la Bosnia. La sua espulsione è stata fatale e di fatto ha condannato l’Italia al fallimento totale: l’esclusione dal Mondiale per la terza edizione consecutiva. Il 2026 diventa così l’anno nero di Bastoni. Il difensore dell’Inter, considerato da molti il migliore nel suo ruolo in Italia e finito di recente nelle mire del Barcellona, ha mostrato tutte le sue fragilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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