Dal servizio idrico ai bonus natalizi il report di Hermes in commissione bilancio

Nella prima commissione consiliare, presieduta dal consigliere Filippo Quartuccio, si è discusso di vari temi tra cui il servizio idrico e i bonus natalizi. La riunione ha visto la partecipazione di membri della commissione che si occupano di bilancio, tributi, programmazione e controllo di gestione, con l’obiettivo di esaminare le questioni in agenda. La seduta si è concentrata su questioni di gestione e distribuzione delle risorse pubbliche.

L'amministratrice unica, Manuela Chindemi, ha illustrato bilancio, riscossione tributi, piani di recupero dell'evasione e misure di digitalizzazione dei servizi Si è svolta la seduta della prima commissione consiliare, presieduta dal consigliere Filippo Quartuccio, con competenze su bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione, personale e ordinamento degli uffici. All'ordine del giorno l'audizione dell'amministratrice unica di Hermes, l'avvocata Manuela Chindemi, accompagnata dal dott. Giulio Filocamo, responsabile del bilancio, per fare il punto su gestione dei tributi, riscossione dei crediti, piano di recupero dell'evasione, digitalizzazione dei servizi, nuove assunzioni e misure di efficientamento.