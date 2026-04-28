Napoli | incontro domani per celebrare la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro

Domani a Napoli si terrà un evento dedicato alla Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. L'iniziativa si svolgerà presso una sala pubblica della città e prevede interventi e discussioni sul tema della tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nelle aziende locali. L’obiettivo è sensibilizzare e promuovere pratiche più sicure sul luogo di lavoro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Rivolto a cittadini, istituzioni e studenti, un evento significativo si svolgerà domani, 28 aprile, presso l’Aula Magna del Polo di San Giovanni a Teduccio dell’Università “Federico II”. Questo incontro, promosso dal Comune di Napoli, è dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. A partire dalle 9:30, il evento rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto tra diversi attori sociali. L’evento punta a diffondere una cultura della prevenzione e a coinvolgere attivamente i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli: incontro domani per celebrare la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro. Notizie correlate Sicurezza sul lavoro, a Napoli le celebrazioni per la Giornata mondiale con studenti, istituzioni e impreseOltre 300 partecipanti tra studenti, docenti, istituzioni ed esperti attesi martedì 28 aprile dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna della Scuola... Acciai Speciali Terni, il Gruppo Arvedi celebra la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: si inaugura la mostra “Lavoro. Sicuro!”In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Gruppo Arvedi... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Napoli celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore con iniziative diffuse sul territorio e un incontro in Sala Giunta; Giornata Mondiale del Fegato a Napoli; Napoli, domani l'incontro per la Giornata Mondiale per la sicurezza sul lavoro; Napoli città danzante, l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della Danza. Napoli celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’AutoreDomani, 23 aprile, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO per sottolineare l’importanza dei ... napolivillage.com L’Università di Trieste, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha partecipato a un’iniziativa congiunta per rafforzare, a livello accademico e territoriale, la cultura della prevenzione, con una maxi esercitazione che ha coinv - facebook.com facebook