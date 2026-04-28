**Napoli | incendio in un appartamento 79enne trovato morto in casa**

Un incendio ha interessato un appartamento a Gragnano, in provincia di Napoli, dove è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 79 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e avviare le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e le circostanze della morte.

Napoli, 28 apr. - (Adnkronos) - Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Il corpo era riverso sulle sedie della cucina, avvolto dalle fiamme al momento dell'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il decesso sarebbe riconducibile all'incendio divampato nell'appartamento, le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Indagini dei carabinieri della compagnia dí Castellammare di Stabia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Napoli: incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa** Napoli, incendio al teatro Sannazaro, distrutta la storica cupola. Notizie correlate Incendio in via Sirio ad Arezzo: 55enne trovato morto nell’appartamento in fiammeConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Leggi anche: Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: grave un anziano trovato svenuto in casa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, incendio in casa: anziana muore tra le fiamme; Incendio in una casa: morta un'anziana; Napoli, incendio sul Monte Spina: canadair in azione, cenere anche a Bagnoli e Pianura; Incendio in un' abitazione: muore una donna. **Napoli: incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa**Napoli , 28 apr. - (Adnkronos) - Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Il corpo era ... iltempo.it Gragnano - Incendio in un appartamento del Parco Imperiale, muore un anzianoFumo denso e fiamme in pochi minuti hanno trasformato una mattinata come tante in tragedia a Gragnano, nel quartiere Parco Imperiale. Un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Raffae ... stabiachannel.it VIDEO| Napoli, uomo armato di spranga semina il panico nella zona collinare: ferito un anziano - facebook.com facebook Torna Comicon Napoli con 480 ospiti, anche nel segno dello Spazio e della Pace. Dal 30 aprile fumetto, cinema, videogame. In mostra un gioco ambientato a Gaza #ANSA x.com