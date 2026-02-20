Incendio a Roma fiamme in un appartamento | grave un anziano trovato svenuto in casa
Alle 3:45 di oggi, venerdì 20 febbraio, a Roma, un incendio ha devastato un appartamento in via del Padiglione. Le fiamme si sono propagate rapidamente, sprigionando un intenso fumo nero. Un anziano residente è stato trovato svenuto all’interno dell’abitazione e ora si trova in gravi condizioni. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora da chiarire, ma le autorità stanno indagando sul fatto.
Momenti di paura intorno alle 3:45 di oggi, venerdì 20 febbraio, a Roma. Un incendio è scoppiato in via del Padiglione con le fiamme che hanno invaso un appartamento. Sul posto la squadra 21A dei vigili del fuoco con le autobotti e il carroscala. Le fiamme, secondo quanto appreso, sono scoppiate in un appartamento al quarto piano. Il personale dei pompieri è riuscito immediatamente a entrare nell'abitazione e a salvare un uomo di 76 anni che era svenuto a causa del denso fumo che si era sviluppato. Mentre il ferito veniva trasportato e consegnato ai sanitari del 118 per l'immediato trasporto in codice rosso al più vicino ospedale, l'incendio è stato spento e l'appartamento interdetto.🔗 Leggi su Romatoday.it
