Un incendio scoppiato questa mattina in via Sirio ad Arezzo ha causato la morte di un uomo di 55 anni, trovato senza vita nell’appartamento avvolto dalle fiamme. Le fiamme si sono propagate rapidamente, lasciando il residente intrappolato tra le pareti in fiamme, mentre i vigili del fuoco intervenivano per spegnere il rogo.

Dramma nella tarda mattinata di oggi in via Sirio, nel quartiere Pescaiola, dove un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita all’interno del proprio appartamento devastato da un incendio. L’allarme è scattato intorno alle 12.30, con l’attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est per un rogo sviluppatosi in un’abitazione situata al terzo piano di uno stabile residenziale. All’interno dell’appartamento vi era un solo occupante: l’uomo, già deceduto all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Arezzo, che hanno provveduto a domare le fiamme, le quali avevano completamente avvolto l’unità abitativa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incendio in via Sirio ad Arezzo: 55enne trovato morto nell’appartamento in fiamme

Oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti in due occasioni diverse: un principio d’incendio in un’abitazione ad Arezzo e un’auto in fiamme ad Anghiari.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Al via il Progetto Sirio per la sicurezza urbana integrata e la promozione sociale della zona sud-est della città; Rogo di via Due Canali, lunedì al via il completamento della bonifica. VIDEO.

Incendio in casa ad Arezzo, muore 55enneUn uomo di 55 anni è morto oggi in un incendio scoppiato nel suo appartamento, al terzo piano di uno stabile in via Sirio ad Arezzo. (ANSA) ... ansa.it

Muore nell’incendio dell’appartamento: tragedia all’ultimo piano del palazzoArezzo, accade in via Sirio: sono state viste fiamme e fumo uscire dalle finestre. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco e al 118. Dentro l’abitazione è stato trovato il corpo senza vita ... lanazione.it

A quasi un anno dal terribile incendio è stata raggiunta l’intesa per l’immediata bonifica tra il Comune di Reggio Emilia, il gruppo Cremonini, Sirio, Fin4Coop e Sarda Leasing. I lavori interamente a carico dei privati facebook