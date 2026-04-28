Napoli il Santo dei cuochi | tra storia e sapori nel Palazzo Miccione

A Napoli, il Palazzo Miccione si prepara ad accogliere due appuntamenti il 24 e il 31 maggio 2026, con l'evento intitolato Bianco Napoletano. La manifestazione è organizzata per raccogliere fondi destinati alla biblioteca di Rocchetta, gestita dalla cooperativa I Caracciolini. L’evento, che mette insieme storia e tradizione culinaria, si inserisce nel calendario culturale della città.

? Cosa sapere Il 24 e 31 maggio 2026 il Palazzo Miccione ospita l'evento Bianco Napoletano.. Il ricavato finanzierà la biblioteca di Rocchetta tramite la cooperativa I Caracciolini.. Il 24 e il 31 maggio 2026, il Giardino Segreto International House ospiterà l’evento Bianco Napoletano all’interno del Palazzo Miccione per celebrare San Francesco Caracciolo. La rassegna Maggio dei Monumenti 2026, che quest’anno si muove sotto il tema Ebbra di luce, folle di colori promosso dal Comune di Napoli, porta nel cuore del settecentesco Palazzo Micione una narrazione che intreccia fede e storia della tavola. Il Giardino Segreto International House, con i suoi 750mq di vegetazione rigogliosa, diventerà il palcoscenico per un progetto curato dalla cooperativa Con la mano del cuore I Caracciolini per il sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il Santo dei cuochi: tra storia e sapori nel Palazzo Miccione Notizie correlate Napoli, viaggio tra sapori e storia: il festival del gustoLa rassegna gastronomica e culturale Vedi Napoli e poi Mangia entra nella sua quarta edizione, trasformando il patrimonio culinario della città in un... Napoli tra storia e gusto: viaggio nei sapori della tradizioneLa celebrazione dell’identità gastronomica partenopea si appresta a un momento cruciale con il proseguimento della quarta edizione di Vedi Napoli e...