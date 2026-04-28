A Napoli, si aggiorna la situazione degli infortunati in vista delle prossime partite. Dopo un periodo di assenza, il difensore Di Lorenzo è tornato tra i convocati, mentre Vergara si sta preparando per rientrare in squadra. Neres, invece, continua il percorso di recupero e potrebbe non essere disponibile prima della fine del stagione. La rosa si sta adattando alle assenze e alle possibili assenze future.

Il calvario è finito. Giovanni Di Lorenzo è pronto davvero: il capitano sarà convocato per la trasferta di sabato a Como, tre mesi dopo l’infortunio al ginocchio accusato contro la Fiorentina e la seguente operazione per sistemare un vecchio problema al piede sinistro. Di Lorenzo c’è, pronto a rimettersi a diposizione di Antonio Conte per questo sprint finale, col Napoli che ha fretta di blindare il posto Champions e che comunque punta a ottenere il massimo da questa stagione. E allora l’obiettivo resta il secondo posto. E magari provare a ottenerlo con tutti i giocatori a disposizione. Per Como proverà a rientrare anche Antonio Vergara, fermo da inizio marzo per una lesione distrattiva della fascia plantare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, il punto sugli infortunati: Di Lorenzo torna tra i convocati. Vergara ci prova

Notizie correlate

Napoli, il punto sugli infortunati. Rrahmani vicino al rientroNon solo Romelu Lukaku, ancora al lavoro in Belgio ad Anversa, e le buone notizie su Rasmus Højlund, che potrebbe rientrare già per la sfida di...

Napoli-Lazio, Conte: “Ecco perché ho scelto Beukema!”, poi il punto sugli infortunatiAntonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Lazio, spiegando le scelte di formazione e facendo anche il punto sugli infortunati.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Napoli, da Rrahmani a Di Lorenzo: il punto sugli infortunati; Modugno: Rrahmani può tornare con la Cremonese. Le ultime su Vergara e Di Lorenzo; Inter, domenica 26 il primo match point scudetto: le combinazioni e gli scenari; Il Milan si avvicina alla Champions, la Juve dovrà ancora sudarsela.

Napoli, il punto sugli infortunati: Di Lorenzo torna tra i convocati. Vergara ci provaPiù indietro Neres che prosegue il percorso di recupero e potrebbe non entrare prima della fine del campionato ... gazzetta.it

Napoli, da Rrahmani a Di Lorenzo: il punto sugli infortunatiAmir Rrahmani è pronto a tornare protagonista in casa Napoli. Dopo settimane di stop, il difensore kosovaro si avvia verso una maglia da titolare nella sfida di venerdì sera al Maradona contro la Crem ... fantacalcio.it

#GdiF #Napoli: emissione e utilizzo di FOI per oltre 166 milioni di euro. Eseguito sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 30 milioni di euro. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com

NAPOLI-CONTE: LA POSIZIONE DI ADL CAMBIA TUTTO ECCO COSA STA SUCCEDENDO facebook