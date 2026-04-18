Napoli-Lazio Conte | Ecco perché ho scelto Beukema! poi il punto sugli infortunati
In vista della partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore ha condiviso le motivazioni dietro la scelta di inserire Beukema tra i titolari. Durante l’intervista pre-partita, ha anche fornito aggiornamenti sugli infortunati, precisando lo stato di alcuni giocatori e le loro possibilità di essere disponibili per questa sfida. Le dichiarazioni sono arrivate prima del calcio d’inizio, offrendo uno sguardo sulle decisioni tecniche e sulle condizioni dei giocatori.
Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Lazio, spiegando le scelte di formazione e facendo anche il punto sugli infortunati. Occhio poi alle parole sulla classifica. Conte nel pre-partita di Napoli-Lazio. Ai microfoni di ‘DAZN’, Conte ha dichiarato: “ Beukema è una scelta tecnica, come ne ho fatte altre diverse in altre circostanze, niente di particolare. Ha giocato tanto quest’anno ed è giusto alternarsi. In questo momento stiamo recuperando Rrahmani, Di Lorenzo non è ancora pronto, iniziamo ad avere non solo tre centrali ma una scelta un po’ più vasta”. Sugli infortunati: “Il modulo dipende esclusivamente dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa al momento, se non c’è Di Lorenzo diventa difficile pensare ad un modulo diverso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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