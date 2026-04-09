A Napoli la situazione degli infortunati sta mostrando segnali di miglioramento. Dopo le assenze di alcuni giocatori chiave, si registra un progresso con Rrahmani che si avvicina al rientro in campo. Nel frattempo, Lukaku si trova ancora in Belgio per proseguire il percorso di recupero, mentre le condizioni di Højlund appaiono in fase di valutazione. La squadra si prepara a recuperare alcuni elementi importanti per le prossime partite.

Non solo Romelu Lukaku, ancora al lavoro in Belgio ad Anversa, e le buone notizie su Rasmus Højlund, che potrebbe rientrare già per la sfida di domenica contro il Parma. Il Napoli monitora con attenzione anche le condizioni degli altri giocatori attualmente ai box. Si tratta di David Neres, Antonio Vergara, Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, gli ultimi nomi di una lunga lista di infortunati che ha segnato la stagione azzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico sta valutando con attenzione i tempi di recupero, con la concreta possibilità di rivedere tutti e quattro in campo prima della fine del campionato:... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, il punto sugli infortunati. Rrahmani vicino al rientro

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