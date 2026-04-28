Il Napoli sta vivendo un momento di incertezza sotto la guida di Conte, con le recenti partite contro Parma e Lazio che hanno suscitato riflessioni sulla sua strategia. Il futuro dell'allenatore dipende dalle decisioni prese in sede di mercato e dal progetto europeo della società. Nel frattempo, un ex calciatore analizza la situazione della squadra e le possibili direzioni da intraprendere.

? Cosa sapere El Pampa Sosa analizza il Napoli di Conte dopo le partite contro Parma e Lazio.. Il rinnovo del tecnico dipende dalle scelte di mercato e dal progetto europeo societario.. Il Napoli di Conte affronta un bivio decisivo dopo una stagione segnata da infortuni e risultati altalenanti, mentre El Pampa Sosa solleva dubbi su gestione tecnica e mercato. L’ex attaccante, che ha festeggiato la promozione in Serie B sedendosi sulle tribune del San Paolo, analizza il presente partenopeo con un mix di affetto per la città e lucidità critica sul progetto sportivo. L’incertezza sul ciclo tecnico tra prestazioni e gestione del calendario. La validità di Conte non è discussa, ma la continuità del suo metodo appare sotto esame dopo le recenti apparizioni contro Parma e Lazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il dilemma Conte: tra crisi di gioco e futuro in bilico

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