Conte il futuro a Napoli ora è davvero in bilico

Il rapporto tra l’allenatore e il club partenopeo si trova in una fase critica, con segnali di incertezza che circolano nelle ultime settimane. La situazione sembra aver raggiunto un punto di svolta, lasciando in sospeso le decisioni riguardanti il proprio futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa, mentre le parti coinvolte continuano a valutare le prossime mosse.

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli sembra avviarsi verso un passaggio molto delicato. Secondo Corriere della Sera, la sensazione è che a fine stagione possa maturare una separazione, nonostante il contratto dell’allenatore sia ancora valido per un altro anno. Alla base ci sarebbe una distanza crescente sul progetto. Da una parte Conte, che continua a chiedere strutture più forti e un livello alto anche sul mercato. Dall’altra Aurelio De Laurentiis, deciso a mantenere ambizione, ma con una linea più prudente sulle spese dopo gli investimenti dell’ultima estate. Il quotidiano riassume così il quadro: “C’è ancora un anno di contratto che lo lega al club di De Laurentiis ma l’idea di separarsi — che non si dica — è finanche condivisa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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