Contatto Napoli-Maresca | spunta la trattativa in caso di addio di Conte

Il Napoli sta seguendo con attenzione la possibilità di un cambio in panchina nel caso in cui l’allenatore attuale decidesse di lasciare. La dirigenza sta valutando diverse opzioni e ha avviato contatti con alcuni candidati, tra cui un ex calciatore e tecnico, per valutare eventuali opportunità future. La situazione rimane ancora da definire e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

La dirigenza del Napoli è al lavoro in caso Antonio Conte decide di lasciare la panchina partenopea. Secondo quanto scrive il sito Tuttomercatoweb, il futuro di Conte al Napoli sembra non essere ancora deciso. A fine stagione ci sarà un incontro tra il tecnico e De Laurentiis per prendere una scelta definitiva in vista della prossima stagione. Per questo la società partenopea avrebbe avuto contatti negli ultimi giorni con Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea. L’allenatore azzurro al momento non ha offerte e l’idea della Nazionale non sembra soddisfarlo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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