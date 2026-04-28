Napoli fatture inesistenti per 166 mln di euro Sequestro di beni per 30 milioni

Nelle ultime settimane, le autorità hanno avviato un'operazione per approfondire un caso riguardante fatture false per un valore complessivo di circa 166 milioni di euro. Durante le indagini sono stati sequestrati beni per un totale di 30 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura locale, ha portato alla luce un presunto sistema di false fatturazioni messo in atto da diverse imprese.

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