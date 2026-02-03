Sequestro di beni di prestigio per 3,5 milioni di euro | falso sulle fatture sanzioni in arrivo

La Guardia di Finanza di Desenzano del Garda ha sequestrato beni per 3,5 milioni di euro, tra case, ville e una Lamborghini. L’indagine ha scoperto un sistema di fatturazioni false e autoriciclaggio. Ora si attendono le sanzioni per chi ha gestito questa frode.

Un sistema di fatturazione fittizia e autoriciclaggio ha portato alla sequestrazione di beni per un valore totale di 3,5 milioni di euro, tra cui case, ville e una Lamborghini, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda. L'operazione, condotta in collaborazione con la Procura della di Brescia, è nata da un controllo fiscale su una società del settore della consulenza amministrativa. Le irregolarità hanno riguardato non soltanto l'azienda principale, ma anche altre quattro società operative nel territorio gardesano, tutte collegate a un'unica rete di frodi fiscali.

