Napoli Est Manfredi | A breve lavori videosorveglianza grande progetto per Ponticelli

Il sindaco di Napoli ha annunciato che a breve saranno avviati i lavori per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nell’area di Napoli Est. Contestualmente, è previsto un progetto di grande portata per il quartiere di Ponticelli. La comunicazione è stata fatta durante un incontro pubblico, in cui sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione e sugli interventi previsti.

Il sindaco Manfredi annuncia i lavori per la videosorveglianza a Napoli Est e un grande progetto per Ponticelli. Sulla Coppa America 2027: i team arrivano per i sopralluoghi, le imbarcazioni in acqua nell'estate 2026. «Ci sono segnali positivi che vanno rafforzati: ora partono i lavori per la videosorveglianza. In questa zona abbiamo tanti investimenti, dal recupero del mare alla riqualificazione delle strade, agli interventi a Taverna del Ferro. E stiamo lavorando a un grande progetto su Ponticelli». Con queste parole il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha tracciato un quadro dell'impegno dell'amministrazione su Napoli Est, al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto presso una chiesa di San Giovanni a Teduccio.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Est, Manfredi: “A breve lavori videosorveglianza, grande progetto per Ponticelli” Notizie correlate Manfredi: Vogliamo fare di Napoli Est un grande polo dell’innovazione al servizio della sanità“Stiamo lavorando su questa idea di Napoli est come grande distretto dell’innovazione, luogo di concentrazione, di competenza, e allo stesso tempo... Napoli, Manfredi: Reazione collettiva per Ponticelli dopo gli ultimi episodi criminali“Ponticelli ha bisogno di legalità, di opportunità lavorative e di coesione sociale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli Est. Riprendere la denuncia contro le mistificazioni dell’amministrazione comunale; Napoli est, rione Villa: presentazione dell'accordo per la cura del verde; Inaugurato lo Spazio Famiglie Ponticelli; Movida, Napoli vieta l’asporto dopo le 22.30. L’appello: Bari segua l’esempio di Manfredi. Napoli Est, Manfredi: A breve lavori videosorveglianza, grande progetto per PonticelliNapoli Est, Manfredi: A breve lavori perv ideosorveglianza, grande progetto per Ponticelli. Le parole del sindaco di Napoli ... 2anews.it Scuole aperte fino a sera a Napoli est: il prefetto lancia il progetto per sottrarre i ragazzi alla stradaScuole aperte nel pomeriggio e fino a sera, come presidio educativo e sociale nei quartieri più difficili della periferia orientale di Napoli. È la proposta lanciata dal prefetto Michele di Bari nel c ... tecnicadellascuola.it LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA DE IlSud24.it | Napoli Est, roghi tossici e discariche Leggi: https://www.ilsud24.it/2026/04/20/napoli-est-caso-via-mastellone/ - facebook.com facebook