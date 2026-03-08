Giornata della donna il Sim carabinieri Sicilia | Impegno quotidiano dell’Arma contro la violenza di genere

In occasione dell’8 marzo, il SIM Carabinieri Sicilia ha ricordato l’impegno costante delle donne dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle vittime. La giornata internazionale della donna viene celebrata anche attraverso questa riflessione sull’attività quotidiana delle agenti, che operano per garantire sicurezza e supporto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra l’8 marzo, il SIM Carabinieri Sicilia esprime riconoscenza per l’impegno quotidiano delle donne dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle vittime. “In Sicilia – afferma la sigla – le Stazioni dei Carabinieri rappresentano spesso il primo presidio di ascolto e legalità per le donne che trovano il coraggio di denunciare situazioni di maltrattamento, stalking e violenza domestica”. Il SIM Carabinieri Sicilia ricorda inoltre che, sul territorio, sono presenti le “Stanze tutte per sé”, ambienti protetti all’interno delle Caserme, pensati per accogliere e ascoltare le vittime, in un contesto riservato e sicuro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

