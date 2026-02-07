Genoa-Napoli chi sarà il capitano al posto di Di Lorenzo? Conte ha scelto

Il Napoli dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo per qualche tempo. Il difensore ha subito una distorsione al ginocchio e si è sottoposto a un’operazione al piede sinistro, causata da un problema pregresso. Per il momento, il tecnico Conte deve decidere chi prenderà il suo posto come capitano contro il Genoa. La scelta non sarà facile, ma bisogna trovare una soluzione in fretta.

Scongiurato il pericolo crociato, Giovanni Di Lorenzo ne avrà comunque per un po’ di tempo a causa della distorsione al ginocchio e dell’ operazione al piede sinistro per un problema pregresso. Per questo Antonio Conte deve scegliere il suo capitano, vista anche l’assenza del vice-capitano Matteo Politano. Il tecnico ha optato per Stanislav Lobotka. Napoli, senza Di Lorenzo e Politano è Lobotka il capitano. Genoa-Napoli vedrà, per i partenopei, un nuovo capitano. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha scelto Stan Lobtoka come nuovo capitano del Napoli. Il centrocampista slovacco indosserà dunque la fascia da capitano in vista del match del Marassi contro il Genoa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

