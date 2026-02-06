Napoli Di Lorenzo out due mesi | Antonio Conte ha già scelto chi sarà il nuovo capitano?

Giovanni Di Lorenzo salterà almeno due mesi a causa di un infortunio. La sosta forzata mette il Napoli davanti a una scelta importante per il ruolo di capitano. Antonio Conte ha già in mente il nome che prenderà il suo posto in campo e nello spogliatoio. I tifosi si chiedono chi sarà il nuovo leader del gruppo, mentre la squadra si prepara a una fase senza uno dei pilastri principali.

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo apre un fronte delicato per il Napoli, non solo dal punto di vista tecnico ma anche simbolico. Il capitano azzurro resterà fuori per circa due mesi, un’assenza pesante in un momento in cui la squadra è chiamata a trovare continuità e leadership. Il primo nome che verrebbe naturale considerare è quello del vice capitano, Matteo Politano. L’esterno rappresenta una figura di esperienza e personalità, ma il tempismo non è favorevole: anche lui sarà indisponibile per la sfida contro il Genoa. Questo doppio forfait obbliga Conte a una scelta immediata e tutt’altro che banale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Di Lorenzo

Il Napoli si prepara a scegliere il nuovo capitano dopo l'assenza di Giovanni Di Lorenzo.

Ultime notizie su Napoli Di Lorenzo

