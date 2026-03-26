Italia U21 in campo Fari puntati su Berti

I giovani della nazionale italiana Under 21 sono tornati in campo ieri pomeriggio per una sessione di allenamenti al centro sportivo Alberto Rognoni di Villa Silvia. La squadra, guidata dall’allenatore Ashley Cole, ha svolto la ripresa degli esercizi dopo una pausa, con i giocatori impegnati in esercitazioni tattiche e fisiche. Tra i nomi in evidenza, si fa riferimento a Berti.

Ripresa degli allenamenti, ieri pomeriggio, per i bianconeri di mister Ashley Cole al centro sportivo Alberto Rognoni di Villa Silvia. Tutti disponibili con Castagnetti, Frabotta e Mangraviti che vanno avanti con il loro programma di lavoro differenziato per recuperare i rispettivi infortuni. Castagnetti già da oggi dovrebbe rientrare a pieno regime, stesso discorso per gli altri con Frabotta che oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali. Tutti e tre dovrebbero comunque riuscire a smaltire gli acciacchi durante questa sosta di campionato così da poter tornare a disposizione per la gara con il SudTirol in programma il 6 aprile, giorno di Pasquetta, al Manuzzi, alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italia U21 in campo. Fari puntati su Berti Articoli correlati Missione playoff, Gattuso atteso a Bergamo: fari puntati su VergaraManca ormai poco più di un mese ai playoff per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, e il commissario tecnico degli azzurri Rino Gattuso vuole... Leggi anche: Calciomercato Inter, fari puntati su Mlacic: ecco l’offerta nerazzurra! Cifre e dettagli Una raccolta di contenuti su Italia U21 in campo Fari puntati su... Temi più discussi: Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord domani alle 18.15; I convocati dell'Italia Under 21: le scelte di Baldini; Italia Under 21, i convocati del Ct Baldini; Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei: 4 novità assolute e qualche assenza di spessore. Italia-Macedonia: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere le qualificazioni a Euro U21Gli Azzurrini scendono in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima gara del girone di qualificazione per il prossimo Europeo ... tuttosport.com Probabili formazioni Italia Macedonia del Nord U21 | Quote: qualche novità (qualificazioni, 26 marzo 2026)Probabili formazioni Italia Macedonia del Nord U21: qualche novità per Silvio Baldini in vista del doppio impegno per le qualificazioni agli Europei. ilsussidiario.net Italia U21, Baldini sul mistero Kayode: "L'avevo convocato, però..." - facebook.com facebook Italia U21, #Baldini sul mistero #Kayode: "L'avevo convocato, però..." x.com