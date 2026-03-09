Funicolare di Montesanto chiusura in arrivo | lavori di manutenzione ventennale entro l’estate

L’assessore ha annunciato che la funicolare di Montesanto sarà chiusa per lavori di manutenzione, con un investimento di 18,8 milioni di euro. La chiusura è prevista entro l’estate e durerà almeno vent’anni, durante i quali saranno effettuati interventi di ammodernamento e manutenzione. La decisione interessa il servizio di collegamento tra il quartiere e la parte superiore della collina.

L'assessore Cosenza annuncia lo stop alla Funicolare di Montesanto per un intervento da 18,8 milioni di euro. Cantieri tra i 6 e gli 8 mesi: la riapertura attesa all'inizio del 2027. La Funicolare di Montesanto si prepara a una lunga chiusura. Entro l'estate l'impianto che collega il Vomero alla stazione di Montesanto sarà fermato per consentire i lavori di manutenzione ventennale. Ad annunciarlo a Fanpage.it è l'assessore comunale alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza. «L'opera è interamente finanziata e la prima fase dell'approvvigionamento del materiale è già iniziata», ha spiegato Cosenza. L'impresa incaricata, che ha vinto l'accordo quadro, sta già acquistando motori, cavi, binari e tutto il necessario. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Funicolare di Montesanto, chiusura in arrivo: lavori di manutenzione ventennale entro l’estate Articoli correlati Leggi anche: La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione, Cosenza: “Lavori entro l’estate” Leggi anche: Funicolare Montesanto, Baretta annuncia prossima chiusura per manutenzione: “Costo 7 mln, forse 10” Contenuti utili per approfondire Funicolare di Montesanto chiusura in... Temi più discussi: Metro Linea 2, Montesanto chiusa fino al 29 maggio; Napoli, i lavori alla funicolare di Montesanto costano 10 milioni in più. Caccia ai fondi; Traporti a Napoli, in mattinata ferme due funicolari: problemi tecnici alla Centrale, ispezione Ansfisa a Montesanto; Metro linea 2, riapre la stazione piazza Amedeo (ma chiude Montesanto per tre mesi). La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione, Cosenza: Lavori entro l’estateLa Funicolare di Montesanto chiuderà per i lavori di manutenzione ventennale. Costo 18,8 milioni. Potrebbe restare ferma per 6-8 mesi. fanpage.it Una funicolare di Napoli resterà chiusa per 24 ore: l'annuncio di AnmAnm informa che la Funicolare Montesanto resterà chiusa al pubblico per un'intera giornata per verifiche e prove annuali da parte di Ansfisa. Lo stop alla circolazione è fissato per giovedì 26 ... napolitoday.it La Funicolare di Montesanto chiude per manutenzione. Potrebbe restare ferma per 6-8 mesi - facebook.com facebook : per verifiche e prove annuali da parte di ANSFISA, domani, ` //, sarà chiusa al pubblico. Ci scusiamo per il disagio. . x.com