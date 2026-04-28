Il Napoli si prepara a definire le partenze e gli arrivi in vista della prossima stagione, mentre si avvicina alla qualificazione in Champions League, a soli tre punti di distanza. La squadra sta valutando le possibili mosse di mercato e le esigenze del reparto offensivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per le competizioni future. La situazione attuale apre uno scenario di discussione tra i dirigenti riguardo alle scelte di mercato e alle strategie da adottare.

A 3 punti dalla qualificazione in Champions, il Napoli può iniziare a progettare la prossima stagione. Se il nodo principale è quello dell’allenatore, visto che sul futuro di Conte non sono arrivate né conferme né smentite, la certezza arriva all’obiettivo del prossimo mercato estivo: restare competitivi ma abbassando il monte ingaggi. Non è un caso, infatti, che 3 dei giocatori più pagati siano pronti a fare le valigie, pronti ad essere rimpiazzati da profili più giovani ma comunque competitivi. Chi parte e chi arriva?. Juan Jesus in scadenza, Lukaku ai ferri corti e Anguissa che sembra ritenere conclusa la sua avventura campana: sono loro i 3 azzurri sicuri partenti a fine stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, chi parte e chi arriva? Il punto ed il nodo centravanti

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