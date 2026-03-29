Calciomercato Lazio | il punto sui 9 giocatori in scadenza Chi resta e chi parte in due sicuri e quale sarà il futuro di Romagnoli

La sessione di calciomercato della Lazio si concentra sui nove calciatori in scadenza a giugno. Due di loro sono già certi di lasciare il club, mentre altri due hanno già trovato nuove destinazioni. Resta da definire il futuro di Romagnoli, il cui contratto scade a giugno, mentre per gli altri si attendono decisioni ufficiali. La situazione dei rinnovi e delle partenze è al centro delle prossime settimane.

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